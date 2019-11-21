Подтвержден сверхбыстрый дисплей в Galaxy S11

Так, авторитетный интернет-инсайдер под ником Ice Universe опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, в котором продемонстрировал, как будет выглядеть данный переключатель. Также он рассказал, что нововведение коснется лишь будущих устройств компании, то есть никакого программного апгрейда до 120 Гц владельцам нынешних флагманов Samsung ждать не стоит. Что касательно самой опции, то в настройках можно будет выбрать три варианта: отключить 120 Гц, оставив лишь 60 Гц, переключиться на режим повышенной частоты 120 Гц и включить автоматический режим, при котором переключение между 60 и 120 Гц будет происходить произвольно в зависимости от сценария использования смартфона.