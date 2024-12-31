Пока все носятся с Galaxy S25, в сеть слили характеристики недорогого Galaxy A56

Смартфон оснастят процессором Exynos 1580 от Samsung, ярким Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера будет тройной: 50+12+5 Мп, а фронтальная — 12 Мп, что гарантирует качественные снимки.

Galaxy A56 получит батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт, что соответствует уровням флагманов, таких как Galaxy S25 Ultra.