Пока все носятся с Galaxy S25, в сеть слили характеристики недорогого Galaxy A56

Опубликовано 31 декабря 2024, 07:241 мин.
Пока все носятся с Galaxy S25, в сеть слили характеристики недорогого Galaxy A56Да и цена теперь известна
Надежный инсайдер Anthony поделился характеристиками нового Samsung Galaxy A56, который станет достойным представителем среднебюджетного сегмента.
Смартфон оснастят процессором Exynos 1580 от Samsung, ярким Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера будет тройной: 50+12+5 Мп, а фронтальная — 12 Мп, что гарантирует качественные снимки.
Galaxy A56 получит батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт, что соответствует уровням флагманов, таких как Galaxy S25 Ultra.
Смартфон будет доступен с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 или 256 ГБ. Корпус выполнен из алюминия, задняя панель из стекла, подчеркивая премиальный дизайн устройства.
Ожидаемая цена составляет £439. Отметим, что Galaxy A56 может стать привлекательным вариантом для тех, кто ищет мощный и стильный смартфон по доступной цене.