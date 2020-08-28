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Показан дизайн грядущих недорогих камерофонов Realme
Выглядят они явно дороже потенциальных конкурентов
Уже на следующей неделе, 3 сентября, состоится анонс новых недорогих камерофонов от Realme — Realme 7 и 7 Pro. По всей видимости, именно для того, чтобы подогреть интерес к мероприятию, компания показала дизайн грядущих новинок.
Для этого она опубликовала свежий постер, на котором можно увидеть некоторые особенности как стандартной, так и Pro-версии. Так, например, на боковой грани Realme 7 можно увидеть “вмятину” в районе кнопки блокировки, из чего можно сделать вывод, что смартфон оснастят сканером отпечатка пальцев сбоку и, что важнее, IPS-дисплеем. Также на изображениях можно увидеть, что основной блок камер Realme 7 и 7 Pro будет максимально типичным для 2020 года.
Напомним, что чуть ранее также стало известно, что новинки могут получить быструю зарядку на 65 Вт, а основная камера второго поколения в смартфонах должна получить разрешение 64 Мп. Так это или нет — узнаем уже совсем скоро.