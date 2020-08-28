Показан дизайн грядущих недорогих камерофонов Realme

Для этого она опубликовала свежий постер, на котором можно увидеть некоторые особенности как стандартной, так и Pro-версии. Так, например, на боковой грани Realme 7 можно увидеть “вмятину” в районе кнопки блокировки, из чего можно сделать вывод, что смартфон оснастят сканером отпечатка пальцев сбоку и, что важнее, IPS-дисплеем. Также на изображениях можно увидеть, что основной блок камер Realme 7 и 7 Pro будет максимально типичным для 2020 года.