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Показан концепт модульного смартфона будущего
Модуль, по задумке, съемный и может использоваться в качестве "умных" часов
Специалистами Yanko Design был разработан и показан концепт модульного смартфона будущего. По задумке, смартфон Mosaic оснащен съемным модулем камеры, который способен функционировать как автономное устройство.
Согласно концепции, “начинка” устройства размещается в миниатюрном модуле, тогда как в обычном режиме дополнительная батарейка и экран установлены в большом корпусе. Однако при желании, модуль можно снять, используя его в качестве автономного гаджета с небольшим экраном, на манер “умных” часов с функциональностью смартфона
По мнению дизайнера, под данный гаджет можно реализовывать дополнительные аксессуары и корпуса. Так, благодаря им, съемный модуль может выступать в роли “умных” часов, а также “умной” подвеской на шею, способную записывать видео.