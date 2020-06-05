Показан концепт модульного смартфона будущего

Согласно концепции, “начинка” устройства размещается в миниатюрном модуле, тогда как в обычном режиме дополнительная батарейка и экран установлены в большом корпусе. Однако при желании, модуль можно снять, используя его в качестве автономного гаджета с небольшим экраном, на манер “умных” часов с функциональностью смартфона