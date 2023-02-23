Показан первый Android-смартфон с рабочим аналогом «островка» у iPhone

Функция представляет из себя плавающий UI-элемент, расположенный в верхней части дисплея и скрывающий вырез фронтальной камеры. По логике своего поведения Mini Capsule повторяет реализацию динамического острова в iPhone.

Что интересно, первым новость о свежей разработке обнародовал Мадхав Шет — генеральный директор Realme. Он опубликовал в своём Twitter-аккаунте фотографию первого смартфона бренда, который получит Mini Capsule.