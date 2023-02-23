Показан первый Android-смартфон с рабочим аналогом «островка» у iPhone

Показан первый Android-смартфон с рабочим аналогом «островка» у iPhoneВыглядит симпатично
Realme работает над новой технологией под названием Mini Capsule. Она может стать первым рабочим аналогом Dynamic Island от Apple, но в мире Android-смартфонов.
Фото: Wccftech
Функция представляет из себя плавающий UI-элемент, расположенный в верхней части дисплея и скрывающий вырез фронтальной камеры. По логике своего поведения Mini Capsule повторяет реализацию динамического острова в iPhone.
Что интересно, первым новость о свежей разработке обнародовал Мадхав Шет — генеральный директор Realme. Он опубликовал в своём Twitter-аккаунте фотографию первого смартфона бренда, который получит Mini Capsule.
Wccftech
Но затем произошла странная череда событий. Сначала Шет удалил фото, но затем доступ к ней восстановил другой пользователь.
Сообщается, что новая технология будет внедрена в совместимые устройства через обновление прошивки. Таким образом, даже уже вышедшие смартфоны Realme имеют шансы получит свой аналог Dynamic Island, несмотря на то, что во время их анонса его ещё могло не существовать.