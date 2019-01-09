Показан первый гибкий смартфон на Snapdragon 855

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, стартап Royole продемонстрировал складной смартфон под названием FlexPai.

Компания Royole была основана пять лет назад, чтобы разрабатывать и продавать гибкие дисплеи, и, фактически, FlexPai является «рекламным» продуктом для стартапа.

На журналиста ресурса The Verge смартфон произвёл не самое приятное впечатление. Он отметил «ужасное» программное обеспечение с большим количеством неработающих программ. Смартфон тормозит и зависает при открытии и закрытии, а на дисплее появляются странные затемнения и цветные полосы. Также он раскритиковал «отвратительную» камеру.

Тем не менее, нельзя отрицать, что это первый в мире подобный смартфон, доступный в широкой продаже. Смартфон можно найти в Китае по цене порядка 1320 долларов.

Royole FlexPai оснащается 7,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920 х 1440 пикселей с плотностью 308 ppi и самым новым процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, камерами на 16 и 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 3800 мАч.