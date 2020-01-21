Показан первый игровой смартфон со 144 Гц экраном

Если компании удастся запустить массовое производство данного смартфона, то он станет первым подобным устройством, в котором имеется поддержка частота обновления изображения 144 Гц — до этого рекордсменами были смартфоны с данным показателем в районе 120 Гц. Помимо этого, новинка само собой будет построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, а также иметь поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G.

Напомним, что чуть ранее Nubia Red Magic 5G уже светился у китайского регулятора 3C — тогда было подтверждено наличие у смартфона зарядного устройства мощностью 55 Вт. Что же касательно полномасштабного анонса новинки, то презентация смартфона ожидается до конца первого квартала 2020 года.