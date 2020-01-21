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Показан первый игровой смартфон со 144 Гц экраном
Теперь ждем полноценного анонса устройства
Генеральный директор компании Nubia Technology Ни Фэй опубликовал пост в китайской социальной сети Weibo, к которому прикрепил видео с демонстрацией нового смартфона Nubia — Nubia Red Magic 5G. Отличительной особенностью устройства, помимо мощного железа, стала поддержка частоты обновления экрана 144 Гц.
Если компании удастся запустить массовое производство данного смартфона, то он станет первым подобным устройством, в котором имеется поддержка частота обновления изображения 144 Гц — до этого рекордсменами были смартфоны с данным показателем в районе 120 Гц. Помимо этого, новинка само собой будет построена на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, а также иметь поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G.
Напомним, что чуть ранее Nubia Red Magic 5G уже светился у китайского регулятора 3C — тогда было подтверждено наличие у смартфона зарядного устройства мощностью 55 Вт. Что же касательно полномасштабного анонса новинки, то презентация смартфона ожидается до конца первого квартала 2020 года.