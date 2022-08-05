Показан первый смартфон Huawei с камерой-невидимкой. Он будет складным

Сегодня в 14:30
1 мин.
Показан первый смартфон Huawei с камерой-невидимкой. Он будет складнымОсталось сделать подобные устройства доступными для большинства
Несмотря на то, что первые смартфоны с подэкранной фронтальной камерой выпускаются уже несколько лет, сегмент всё ещё остаётся крайне узким и непопулярным. Возможно, в ближайшее время это изменится.
Всё дело в том, что компания Huawei также решилась включиться в соответствующую гонку. В сети появился рекламный ролик фирменной операционной системы бренда — HarmonyOS 3.0. И любопытные пользователи заметили в видео необычный гаджет.
Его отличительной особенностью является камера-невидимка на передней панели и гибкий дисплей. Внешне устройство сильно напоминает уже вышедший Huawei P50 Pocket, но отсутствие вырезов под камеру позволяют предположить, что это какая-то другая модель.
Фанаты бренда уже предположили, что выйдет необычная новинка в начале 2023 года. Объясняют они это тем, что тот же Huawei P50 Pocket был представлен в начале года текущего, а потому следующее поколение устройства вряд ли выйдет сильно раньше.