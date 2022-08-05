Показан первый смартфон Huawei с камерой-невидимкой. Он будет складным

Всё дело в том, что компания Huawei также решилась включиться в соответствующую гонку. В сети появился рекламный ролик фирменной операционной системы бренда — HarmonyOS 3.0. И любопытные пользователи заметили в видео необычный гаджет.

Его отличительной особенностью является камера-невидимка на передней панели и гибкий дисплей. Внешне устройство сильно напоминает уже вышедший Huawei P50 Pocket, но отсутствие вырезов под камеру позволяют предположить, что это какая-то другая модель.