Показан первый смартфон с подэкранной селфи-камерой от производителя дешевых смартфонов Realme
Изображение с новинкой опубликовал вице-президент Realme и президент по глобальному маркетингу Сюй Ци. На представленной фотографии видно, как будет выглядеть новый смартфон компании, в который внедрят прорывную для рынка технологию.
Что интересно, топ-менеджер компании не стал в открытую говорить о том, что именно из себя представляет показанный смартфон. Вместо этого он кокетливо указал, что побывал в отделе исследований и разработок Realme, где и увидел достаточно интересный аппарат, у которого нет ни вырезов, ни отверстий, где могла бы расположиться фронтальная камера.
Напомним, что более ранние утечки утверждают, что уже в 2021 году основные игроки смартфонного рынка представят свои первые массовые устройства, в которых будет реализована технология подэкранной селфи-камеры.