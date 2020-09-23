Показан первый смартфон с подэкранной селфи-камерой от производителя дешевых смартфонов Realme

Изображение с новинкой опубликовал вице-президент Realme и президент по глобальному маркетингу Сюй Ци. На представленной фотографии видно, как будет выглядеть новый смартфон компании, в который внедрят прорывную для рынка технологию.

Что интересно, топ-менеджер компании не стал в открытую говорить о том, что именно из себя представляет показанный смартфон. Вместо этого он кокетливо указал, что побывал в отделе исследований и разработок Realme, где и увидел достаточно интересный аппарат, у которого нет ни вырезов, ни отверстий, где могла бы расположиться фронтальная камера.