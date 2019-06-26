Показан первый смартфон со скрытой камерой-невидимкой

В отличие от «дырявых» экранов вроде тех, что используются во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10, здесь камера не видна и пользователю доступна вся поверхность дисплея. И только при съёмке фронтальная камера проявляется под дисплеем.

По словам производителя, в дисплее используется специальный прозрачный материал, который работает с переработанной структурой пикселей, так что свет попадает на датчик камеры, который больше, чем у привычных селфи-камер, также больше и диафрагма объектива.

Как подчеркнула Oppo, над камерой дисплей полностью функционален, сохраняет чувствительность к нажатием и не теряет в качестве изображения. Для устранения шумов и коррекции цветов разработаны специальные алгоритмы.