Показано, как именно будет выглядеть вырез в iPhone 14 после отказа от «чёлки»

Теперь же популярный интернет-дизайнер Бен Гескин решил показать, как именно это будет выглядеть на практике. Для этого художник заменил огромный блок камер системы Face ID на более компактный вырез.

Что интересно, в отличие от других, Гескин изобразил «дырку» не в форме круга, а закруглённого прямоугольника. И стоит отметить, что такой вариант выглядит гармоничнее и аккуратнее, в сравнении с аналогами в Android-смартфонах.

Напомним, что накануне в сети появилась информация о замене «чёлки» на новый вырез лишь в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Якобы в базовых iPhone 14 и 14 Max компания оставит прежнюю форму.