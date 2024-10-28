Показаны фото на новые флагманские Xiaomi 15 и 15 Pro

Это вполне очевидный, но от того не менее эффектный, ход в рамках маркетинговой кампании перед их запуском.

Снимки показывают возможности объективов с разным фокусным расстоянием: 35 мм, 60 мм и 120 мм. Большинство фотографий выполнены при дневном освещении, за исключением одного ночного снимка.

Согласно заявлению компании, «более мощная оптическая система объективов Leica и совершенная вычислительная платформа AISP 2.0 позволяют мгновенно переносить сложные сцены на фото».