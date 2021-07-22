Показаны фотографии, сделанные на смартфон с невидимой селфи-камерой нового поколения

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Показаны фотографии, сделанные на смартфон с невидимой селфи-камерой нового поколенияВыглядит лучше прежнего, но всё ещё не идеально
Если верить последним утечкам, то уже 27 июля ZTE представит по-настоящему прорывной смартфон. Речь конечно же идёт о Axon 30, отличительной особенностью которой станет невидимая селфи-камера нового поколения.
Несмотря на то, что сам анонс пройдёт лишь в начале следующей недели, уже сейчас в сети можно найти видео с первым впечатлением от устройства. Как пишет GSMArena, на одном из них даже можно увидеть, как выглядят фотографии, сделанные на подэкранную фронтальную камеру.
Судя по небольшим роликам, область, закрывающая фотомодуль, на этот раз получилась более качественной. Причём качество настолько высокое, что саму камеру под ней и не видно, в отличие от прошлогоднего Axon 20.
Напомним, что устройству приписывают чип Snapdragon 870 от Snapdragon и до 12 ГБ оперативной памяти. Так это или нет — узнаем совсем скоро. До презентации смартфона остались считанные дни.
Сами примеры фото, сделанных на фронтальную камеру ZTE Axon 30 можно увидеть ниже: