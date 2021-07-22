Показаны фотографии, сделанные на смартфон с невидимой селфи-камерой нового поколения

Несмотря на то, что сам анонс пройдёт лишь в начале следующей недели, уже сейчас в сети можно найти видео с первым впечатлением от устройства. Как пишет GSMArena, на одном из них даже можно увидеть, как выглядят фотографии, сделанные на подэкранную фронтальную камеру.

Судя по небольшим роликам, область, закрывающая фотомодуль, на этот раз получилась более качественной. Причём качество настолько высокое, что саму камеру под ней и не видно, в отличие от прошлогоднего Axon 20.