Показаны лучшие фотографии, которые можно сделать на iPhone

Компания Apple объявила победителей международного конкурса iPhone Photography Awards (IPPAWARDS). В этом году в конкурсе приняли участие несколько тысяч фотографов из более 140 стран. Среди победителей трое фотографов из России, в том числе, в главной номинации – «Фотограф года».
Гран-при конкурса достался итальянке Габриелле Чиглиано (Gabriella Cigliano) за работу «Старшая сестра». Почетные первое, второе и третье места присвоены Диого Лаге (Diogo Lage) из Португалии, Юлии Ибраевой из России и Пенд Хао (Pend Hao) из Китая.
Всего в восемнадцати категориях отмечены победители из Австралии, Бахрейна, Беларуси, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Канады, Китая, Перу, Португалии, России, США, Тайваня, Южной Африки, Франции и Японии. Снимки-победители были сняты на разные модели iPhone: от iPhone 6 и iPhone SE до iPhone XR и iPhone XS Max.
Расскажем поподробнее о победителях из России. Занявшая второе место в номинации «Фотограф года» Юлия Ибраева сделала снимок «Извините, кина не будет» на iPhone 7 Plus в в жаркий день в Риме.
Кирилл Войновский занял второе место в категории «Дети» со снимком своей дочери Оливии на iPhone 6, фото названо «Папа, посмотри!». Также 3 место в рубрике «Абстрактное» заняла Елена Большакова со снимком «Абсолютное» на iPhone SE.