Показаны лучшие фотографии, которые можно сделать на iPhone

Гран-при конкурса достался итальянке Габриелле Чиглиано (Gabriella Cigliano) за работу «Старшая сестра». Почетные первое, второе и третье места присвоены Диого Лаге (Diogo Lage) из Португалии, Юлии Ибраевой из России и Пенд Хао (Pend Hao) из Китая.

Всего в восемнадцати категориях отмечены победители из Австралии, Бахрейна, Беларуси, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Канады, Китая, Перу, Португалии, России, США, Тайваня, Южной Африки, Франции и Японии. Снимки-победители были сняты на разные модели iPhone: от iPhone 6 и iPhone SE до iPhone XR и iPhone XS Max.