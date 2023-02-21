Покупатели Meizu 20 получат «пожизненную гарантию» на смартфон

По его словам, новые стандарты качества позволят компании заявить о «пожизненной гарантии» на будущие флагманы линейки Meizu 20. Соответствующий пост можно найти в китайской соцсети Weibo.

В своём сообщении представитель бренда так же отметил, что в производстве Meizu 20 введены строгие стандарты контроля качества. Такие же используются «у A и H». Предположительно, под этими буквами скрываются такие гиганты как Apple и Huawei.

В IDC Research заявили, что «пожизненная гарантия» может относиться к сроку службы устройства. То есть сама компания установит определённый срок, который должен прожить смартфон и именно на этот период предоставить гарантию.