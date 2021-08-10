Покупатели нового складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 3 получат подарков на почти 8 тысяч рублей

Как оказалось, покупателей последнего ждёт очень приятный сюрприз. GSMArena пишет, что при покупке именно что Samsung Galaxy Z Fold 3, компания предоставит Note Pack в качестве подарка.

В его состав будут включены зарядное устройство на 25 Вт, чехол для смартфона с местом для крепления стилуса и сам стилус — S Pen. Сообщается, что отдельно этот набор обойдётся в 89 евро или почти 8 тыс рублей.