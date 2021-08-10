Покупатели нового складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 3 получат подарков на почти 8 тысяч рублей

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Покупатели нового складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 3 получат подарков на почти 8 тысяч рублейПриятное дополнение к владению передовым устройством
Уже завтра, 11 августа, пройдёт очередная презентация Unpacked. На ней Samsung представит множество интересных новинок, в числе которых сразу два складных смартфона — Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3.
Как оказалось, покупателей последнего ждёт очень приятный сюрприз. GSMArena пишет, что при покупке именно что Samsung Galaxy Z Fold 3, компания предоставит Note Pack в качестве подарка.
В его состав будут включены зарядное устройство на 25 Вт, чехол для смартфона с местом для крепления стилуса и сам стилус — S Pen. Сообщается, что отдельно этот набор обойдётся в 89 евро или почти 8 тыс рублей.
Не совсем ясно, будет ли что-то похожее ждать тех, кто решил взять «младшую» модель линейк Galaxy Z — Galaxy Z Flip 3.
Напомним, что по последним данным в основу Samsung Galaxy Z Fold 3 ляжет чип Snapdragon 888. Внешний дисплей устройства будет на 6,2 дюйма, а внутренний — на 7,5 дюйма. Ёмкость аккумулятора устройства составит 4500 мАч.