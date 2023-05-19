Покупатели потеряли интерес к складным смартфонам. Особенно к Samsung

По данным эксперта по технологиям Росса Янга, продажи складных смартфонов падают уже второй квартал подряд. Так, в I квартале 2023 года было продано всего 2,1 млн таких устройств.

Для сравнения, в IV квартале 2022 года было продано более 3 млн складных смартфонов. В III же квартале 2022-го их и вовсе продали в количестве более 6 млн штук!

При этом особенно пострадала Samsung. Доля компании упала с почти 100% до всего 45%.

На втором месте по продажам складных телефонов идут две компании — Oppo и Huawei. Остальные производители пока что не могут конкурировать с этими гигантами.

Отметим, что самым популярным смартфоном с гибким дисплеем в прошлом квартале был Galaxy Z Flip 5 — на его долю пришлось 27% от общего числа всех проданных складных телефонов.

На втором месте — Huawei Pocket S с долей 15%, на третьем — Galaxy Z Fold 4 с 13%. На четвёртом и пятом местах Oppo Find N2 Flip (11%) и Huawei Mate X3 (6%) соответственно.