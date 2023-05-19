Покупатели потеряли интерес к складным смартфонам. Особенно к Samsung

Покупатели потеряли интерес к складным смартфонам. Особенно к SamsungИнновации не вдохновляют?
Складные смартфоны появились на рынке совсем недавно. Но, судя по всему, они уже начали надоедать пользователям.
По данным эксперта по технологиям Росса Янга, продажи складных смартфонов падают уже второй квартал подряд. Так, в I квартале 2023 года было продано всего 2,1 млн таких устройств.
Для сравнения, в IV квартале 2022 года было продано более 3 млн складных смартфонов. В III же квартале 2022-го их и вовсе продали в количестве более 6 млн штук!
При этом особенно пострадала Samsung. Доля компании упала с почти 100% до всего 45%.
На втором месте по продажам складных телефонов идут две компании — Oppo и Huawei. Остальные производители пока что не могут конкурировать с этими гигантами.
Отметим, что самым популярным смартфоном с гибким дисплеем в прошлом квартале был Galaxy Z Flip 5 — на его долю пришлось 27% от общего числа всех проданных складных телефонов.
На втором месте — Huawei Pocket S с долей 15%, на третьем — Galaxy Z Fold 4 с 13%. На четвёртом и пятом местах Oppo Find N2 Flip (11%) и Huawei Mate X3 (6%) соответственно.