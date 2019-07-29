Покупатели променяли Samsung на китайские флагманские смартфоны

Аналитическая компания Counterpoint Research отчиталась по состоянию рынка смартфонов в Индии во втором квартале 2019 года. Как ни удивительно, Как оказалось, китайская копания OnePlus обошла корейскую Samsung в сегменте премиальных смартфонов и стала его лидером.

В прошедшем квартале среди флагманских смартфонов OnePlus занимает долю в 40%, Samsung — в 34%, а Apple — только 14%. Долгие годы лидировала во флагманском сегменте в Индии.

В среднем и бюджетном сегментах лидируют Samsung и Xiaomi. Несмотря на все попытки Samsung вернуть себе первенство, лидером уже пять кварталов подряд является Xiaomi и разрыв между ними только увеличивается. В общем зачёте первое место занимает Xiaomi с 28%, а Samsung — 25%.