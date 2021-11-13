Полгода между анонсом и релизом: Sony наконец-то выпустила флагманский Xperia 5 III

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Полгода между анонсом и релизом: Sony наконец-то выпустила флагманский Xperia 5 IIIИнтересный маркетинговый ход
В апреле 2021 года Sony анонсировала свой свежий флагман — Xperia 5 III. Но время шло, а телефон так и оставался фантомным — о нём все знали, но купить его никто не мог. И вот, наконец-то, состоялся релиз долгожданного устройства.
На данный момент IT-гигант ограничился лишь одним регионом продаж — родным для Sony рынком Японии. Цена устройства — 1200 долларов или 87,4 тыс рублей. И за эти деньги у компании получился неплохой флагман.
В основу Xperia 5 III лёг чип Snapdragon 888 от Qualcomm. Размер его OLED-дисплея — 6,1 дюйма, что в 2021 году даже можно считать «компактом». Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц.
Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 4500 мАч, объём оперативной памяти — 8 ГБ, а постоянной — 256 ГБ.
Основная камера представлена тройным модулем, каждый из которых на 12 Мп.
Источник: Gizmochina