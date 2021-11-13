Полгода между анонсом и релизом: Sony наконец-то выпустила флагманский Xperia 5 III

На данный момент IT-гигант ограничился лишь одним регионом продаж — родным для Sony рынком Японии. Цена устройства — 1200 долларов или 87,4 тыс рублей. И за эти деньги у компании получился неплохой флагман.

В основу Xperia 5 III лёг чип Snapdragon 888 от Qualcomm. Размер его OLED-дисплея — 6,1 дюйма, что в 2021 году даже можно считать «компактом». Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц.