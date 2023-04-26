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06:48, 26 апреля 2023
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Полиция в США попросила Android-пользователей отключить функцию SOS в смартфонах из-за случайных вызовов в 911

Но тогда какой смысл в ней?

Смартфоны на базе Android 12 и более поздних версий могут вызвать экстренную помощь при быстром пятикратном нажатии на кнопку питания.

В США такое действие приводит к вызову экстренных службы, передаче информации о пользователе и записи видео. Google требует, чтобы все Android-смартфоны были оборудованы подобной функцией.

Но полиция Онтарио заявила, что с этой системой возникли проблемы. В своём посте хранители правопорядка отметили, что «в коммутационных центрах полиции Онтарио заметен существенный рост случайных вызовов на 911».

Полиция в США попросила Android-пользователей отключить функцию SOS в смартфонах из-за случайных вызовов в 911
PhoneArena

По их мнению, это может быть связано с обновлением Android, которое активировало функцию Emergency SOS. В связи с этим полиция призвала быть аккуратнее и если у пользователей нет необходимости в использовании данной возможности, то отключить её.

Источник:PhoneArena
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