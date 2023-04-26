Полиция в США попросила Android-пользователей отключить функцию SOS в смартфонах из-за случайных вызовов в 911

В США такое действие приводит к вызову экстренных службы, передаче информации о пользователе и записи видео. Google требует, чтобы все Android-смартфоны были оборудованы подобной функцией.

Но полиция Онтарио заявила, что с этой системой возникли проблемы. В своём посте хранители правопорядка отметили, что «в коммутационных центрах полиции Онтарио заметен существенный рост случайных вызовов на 911».