Полиция в США попросила Android-пользователей отключить функцию SOS в смартфонах из-за случайных вызовов в 911

Полиция в США попросила Android-пользователей отключить функцию SOS в смартфонах из-за случайных вызовов в 911Но тогда какой смысл в ней?
Смартфоны на базе Android 12 и более поздних версий могут вызвать экстренную помощь при быстром пятикратном нажатии на кнопку питания.
В США такое действие приводит к вызову экстренных службы, передаче информации о пользователе и записи видео. Google требует, чтобы все Android-смартфоны были оборудованы подобной функцией.
Но полиция Онтарио заявила, что с этой системой возникли проблемы. В своём посте хранители правопорядка отметили, что «в коммутационных центрах полиции Онтарио заметен существенный рост случайных вызовов на 911».
По их мнению, это может быть связано с обновлением Android, которое активировало функцию Emergency SOS. В связи с этим полиция призвала быть аккуратнее и если у пользователей нет необходимости в использовании данной возможности, то отключить её.