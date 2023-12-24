Полкило счастья: представлен смартфон Oukitel WP33 Pro с 5G и аккумулятором на 22 000 мАч

Полкило счастья: представлен смартфон Oukitel WP33 Pro с 5G и аккумулятором на 22 000 мАчВсего за 240 долларов
Oukitel показала WP33 Pro, прочный смартфон, который не только поддерживает 5G, но и может похвастаться аккумулятором на 22 000 мАч. Этот мощный аппарат даже работает как пауэрбанк, выдавая 18 Вт для зарядки других устройств.
WP33 Pro оснащен прочным 6,6-дюймовым дисплеем, защищенным стеклом Gorilla Glass, с разрешением 2408×1080 и частотой обновления экрана 60 Гц. Этот «кирпич», а весит он около 500 гр, устойчив к воздействию воды, пыли и падений, а усиленные углы позволяют ему выдерживать самые суровые условия.
Под капотом находится чипсет MediaTek Dimensity 6100+, обеспечивающий связь 5G. Делать фотографии можно с помощью основной камеры на 64 Мп и камеры для ночных съемок на 20 Мп.
Oukitel WP33 Pro поступит в продажу 8 января 2024 года за 240 долларов.