Полное разочарование: утечка раскрыла характеристики основной камеры Galaxy S25 Ultra

По его словам, обновления, которые были так долгожданны и желанны, в новом флагмане окажутся минимальными.

Основная камера смартфона останется прежней, с 200-мегапиксельным сенсором ISOCELL HP2, в котором будет только незначительное улучшение по процессу производства, без каких-либо значительных изменений по качеству съемки.

Что касается телефото-модулей, 3-кратный оптический зум будет по-прежнему использовать 10-мегапиксельный сенсор Sony IMX754, а 5-кратный зум — сенсор IMX854 на 50 Мп с размером пикселя 0.7 мкм, что также не является значительным шагом вперед.

Единственным заметным обновлением станет новый ультра-широкоугольный сенсор ISOCELL JN3 на 50 Мп, который может предложить чуть лучшее качество снимков, но, по мнению экспертов, этого недостаточно, чтобы считать камеру Galaxy S25 Ultra серьёзным шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями.