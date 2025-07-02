Полные характеристики Pixel 10 Pro и 10 Pro XL утекли в сеть — экран до 6,8″, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти

Несмотря на то, что официальный анонс ожидается только 20 августа, подробности о новинках стали известны уже сейчас. Обе модели получат LTPO OLED-дисплеи с адаптивной частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит.

Диагональ экрана Pixel 10 Pro составит 6,3 дюйма при разрешении 2856 × 1280 пикселей, а у старшей версии — 6,8 дюйма с разрешением 2992 × 1344.

Основой смартфонов станет новый чип Tensor G5, в связке с 16 ГБ оперативной памяти. Объёмы хранилища будут варьироваться от 128 ГБ до 1 ТБ в зависимости от модели.

Основная камера — тройная: главный модуль на 50 Мп, сверхширокоугольный на 48 Мп и телеобъектив с перископической оптикой и пятикратным оптическим увеличением также на 48 Мп. Фронтальная камера — 42-мегапиксельная.

Ёмкость аккумулятора у Pixel 10 Pro составит 4870 мАч, тогда как у Pixel 10 Pro XL — 5200 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью до 39 Вт (у младшей модели — 29 Вт), а также беспроводная зарядка стандарта Qi2 на 15 Вт.

Интересно, что у Pixel 10 Pro аккумулятор даже немного меньше, чем у базового Pixel 10 — из-за наличия испарительной камеры для охлаждения.

Ожидается, что предзаказы на обе модели начнутся сразу после анонса, а старт продаж запланирован на 28 августа.