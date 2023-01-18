Полные характеристики Samsung Galaxy S23 и S23+ раскрыты за пару недель до анонса

Несмотря на то, что их анонс ожидается лишь 1 февраля, уже сейчас мы знаем, что обновление, скорее всего, будет минорным. Основные инновации, по всей видимости, будут заключены в Galaxy S23 Ultra.

Так, базовая модель S23 получит 6,1-дюймовый AMOLED-дисплеей с переменной частотой обновления 48-120 Гц. Она также получит толщину в 7,6 мм и 12-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная камера будет тройной: на 50, 12 и 10 Мп.

В свою очередь, Galaxy S23+ оснастят более крупным 6,6-дюймовым экраном и более ёмким аккумулятором на 4700 мАч по сравнению с аккумулятором на 3900 мАч в Galaxy S23.

Обе модели будут основываться на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. С полным списком характеристик можно ознакомиться ниже: