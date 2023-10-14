Половина китайцев покупают складные смартфоны Honor вместо Samsung Galaxy Fold и Flip

Речь идёт о модели Honor Magic V2, которая была продана в количестве 8 млн штук. На втором месте Huawei, модели Mate X3 и Mate X5.

Аналитики предполагают, что при такой динамике уже в ближайшем будущем у Huawei есть все шансы сместить Honor.

При этом в мире, среди технически подкованных и требовательных пользователей, пока доминируют складные смартфоны Samsung, а доля складных устройств китайского производства составляет 58,6%.