Половина китайцев покупают складные смартфоны Honor вместо Samsung Galaxy Fold и Flip

18:55, 14 октября 2023
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Половина китайцев покупают складные смартфоны Honor вместо Samsung Galaxy Fold и FlipПочти такой же популярностью в Китае пользуются и складные Huawei
Согласно данным международной аналитической компании Counterpoint, в третьем квартале 2023 года в Китае 50% рынка складных смартфонов заняли устройства бренда Honor.
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Речь идёт о модели Honor Magic V2, которая была продана в количестве 8 млн штук. На втором месте Huawei, модели Mate X3 и Mate X5.
Аналитики предполагают, что при такой динамике уже в ближайшем будущем у Huawei есть все шансы сместить Honor.
При этом в мире, среди технически подкованных и требовательных пользователей, пока доминируют складные смартфоны Samsung, а доля складных устройств китайского производства составляет 58,6%.
Источник:Gizmochina
Автор:Андрей КадуковТеги: