Пользователь превратил свой складной Samsung Galaxy Z Fold 4 в «Windows-смартфон»

Занимался проектом автор YouTube-канала Mark Spurrell. В результате «переделки» он добился того, что внутренний дисплей стал отображать среду, очень напоминающую Windows 10, в то время как снаружи смартфон практически 1 в 1 начал напоминать систему Windows Phone.

В своём видео энтузиаст рассказывает, как он смог так сильно изменить свой складной флагман от Samsung. При этом он подтверждает, что на данном этапе всё работает с периодическим перебоями.

Напомним, что Galaxy Z Fold 4 — новейший складной смартфон от Samsung, наравне с Galaxy Z Flip 4. Его цена начинается от 1799 долларов.