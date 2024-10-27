Пользователь придумал слух о выходе фирменной оболочки Samsung One UI 7

Обозреватели портала SamMobile «поймали» одного из пользователей Х на том, что он попросту подделал баннер ожидаемой тестовой программы One UI 7 и представил информацию таким образом, будто вендор набирает тестировщиков.

Но это не так: бета-версия оболочки выйдет не раньше ноября 2024 года, а стабильная «дебютирует в серии Galaxy S25 в следующем году».