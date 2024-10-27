Пользователь придумал слух о выходе фирменной оболочки Samsung One UI 7

Пользователь придумал слух о выходе фирменной оболочки Samsung One UI 7Но его быстро разоблачили
© Technizo Concept
Обозреватели портала SamMobile «поймали» одного из пользователей Х на том, что он попросту подделал баннер ожидаемой тестовой программы One UI 7 и представил информацию таким образом, будто вендор набирает тестировщиков.
Но это не так: бета-версия оболочки выйдет не раньше ноября 2024 года, а стабильная «дебютирует в серии Galaxy S25 в следующем году».
По мнению авторов публикации, пользователь, придумавший этот фейк, скорее всего, преследовал две цели: набрать побольше просмотров и привлечь внимание к своему аккаунту, а также потроллить поклонников Samsung. Неслучайно фальшивое изображение сопровождается сообщением с вопросом: «Разве вы не заинтересованы в бета-версии One 7?».
«Не то чтобы в безобидном розыгрыше было что-то плохое, но, учитывая, что Samsung так долго ждала запуска бета-программы для One UI 7.0 по сравнению с предыдущими бета-программами One UI, фанаты уже достаточно встревожены и, вероятно, не хотят волноваться без причины», — предположили обозреватели.