Пользователь снял складной Huawei P50 Pocket на видео накануне анонса

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Пользователь снял складной Huawei P50 Pocket на видео накануне анонсаВыглядит устройство очень интересно
Уже сегодня, 23 декабря, Huawei проведёт масштабное мероприятие. На нём, помимо всего прочего, от компании ждут анонса свежего складного флагмана — Huawei P50 Pocket.
Но, как это часто бывает, накануне презентации в сети всплыл ролик, на котором обычный пользователь держит на руках ещё не представленное устройство.
То есть да, Huawei только готовится показать нам Huawei P50 Pocket, а некто в интернете уже вовсю «крутит» устройство в своих руках. И, судя по ролику, новинка будет очень сильно напоминать своим внешним видом Samsung Galaxy Z Flip 3.
Напомним, что инсайдеры приписывают новинке от Huawei чип Kirin 9000 (без поддержки 5G-сетей). При этом основная камера в устройстве, вроде как, будет тройной: на 50, 13 и 8 Мп. Ёмкость аккумулятора — 4100 мАч, а диагонали основного и внешнего дисплеев — 6,8 и 1 дюйм соответственно.
Источник: Twitter / Tech_EdgeTE