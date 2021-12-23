Пользователь снял складной Huawei P50 Pocket на видео накануне анонса

Но, как это часто бывает, накануне презентации в сети всплыл ролик, на котором обычный пользователь держит на руках ещё не представленное устройство.

То есть да, Huawei только готовится показать нам Huawei P50 Pocket, а некто в интернете уже вовсю «крутит» устройство в своих руках. И, судя по ролику, новинка будет очень сильно напоминать своим внешним видом Samsung Galaxy Z Flip 3.

Напомним, что инсайдеры приписывают новинке от Huawei чип Kirin 9000 (без поддержки 5G-сетей). При этом основная камера в устройстве, вроде как, будет тройной: на 50, 13 и 8 Мп. Ёмкость аккумулятора — 4100 мАч, а диагонали основного и внешнего дисплеев — 6,8 и 1 дюйм соответственно.