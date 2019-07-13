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Пользователей «самого дешёвого флагмана» Pocophone F1 просят вернуть смартфон производителю

Xiaomi хочет разобраться в проблемах с тачскрином

Смартфон Pocophone F1 дебютировал в прошлом году как «самый дешёвый флагман». С выходом недавнего обновления программного обеспечения MIUI 10.3.5.0 у некоторых пользователей появились проблемы с сенсорным экраном.

Возглавляющий направление Pocophone Элвин Це (Alvin Tse) признал наличие проблем и попросил пользователей прислать в компанию такие аппараты для тестирования. Xiaomi хочет изучить смартфоны Pocophone F1 с замирающим дисплеем, ложными срабатываниями и задержкой реакции на прикосновения.

Перед отсылкой смартфона Элвин Це просит отправить на почту vzhaoxiaomi@gmail.com ID пользователя, контактную информацию, описание проблемы, видео или скриншоты с проблемой. Если смартфон может помочь разобраться в проблеме, компания выйдет на связь с таким пользователем и предоставит дальнейшие инструкции.

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