Пользователей «самого дешёвого флагмана» Pocophone F1 просят вернуть смартфон производителю

Смартфон Pocophone F1 дебютировал в прошлом году как «самый дешёвый флагман». С выходом недавнего обновления программного обеспечения MIUI 10.3.5.0 у некоторых пользователей появились проблемы с сенсорным экраном.

Возглавляющий направление Pocophone Элвин Це (Alvin Tse) признал наличие проблем и попросил пользователей прислать в компанию такие аппараты для тестирования. Xiaomi хочет изучить смартфоны Pocophone F1 с замирающим дисплеем, ложными срабатываниями и задержкой реакции на прикосновения.

Перед отсылкой смартфона Элвин Це просит отправить на почту vzhaoxiaomi@gmail.com ID пользователя, контактную информацию, описание проблемы, видео или скриншоты с проблемой. Если смартфон может помочь разобраться в проблеме, компания выйдет на связь с таким пользователем и предоставит дальнейшие инструкции.