Пользователи Android чаще экономят на платных приложениях, чем владельцы iPhone и iPad

Согласно данным, приведённым Finbold, за первые шесть месяцев 2021 года потребители потратили на приложения из App Store примерно 41,5 млрд долларов. Эти расходы выросли на 22,05% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Расходы в App Store в первом полугодии 2021 года оказались почти вдвое больше, чем $23,4 млрд, потраченных потребителями Android. Расходы в Google Play выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, расходы на эти две платформы выросли на 24,8% по сравнению с прошлым годом и достигли $64,9 млрд.

Отмечается, что самыми востребованными оказались Tinder, TikTok и YouTube, т.е. социальные приложения. Эксперты объясняют это пандемией.