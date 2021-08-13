Пользователи флагманского Xiaomi Poco F3 GT начали жаловаться на перегрев устройства

Напомним, что в этом году уже несколько смартфонов китайского гиганта были замечены в перегреве. В частности, жалобы поступали на устройства серии Mi 11. Сейчас же некоторые владельцы Xiaomi Poco F3 GT, выпущенного буквально во второй половине июля, столкнулись с той же проблемой.

Аппарат работает на базе процессора MediaTek Dimensity 1200, и некоторые полагают, что он и является источником перегрева. В то же время, не все пользователи заметили перегрев, что идет в разрез с этой теорией. В любом случае компания обратила внимание на жалобы и отметила, что перегрев может быть связан с оболочкой MIUI 12.5.4.0.RKJINXM. В Xiaomi работают над обновлением, которое исправит проблему.