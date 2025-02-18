Пользователи Galaxy S25 пожаловались на медленную и нестабильную зарядку

Galaxy S25 был анонсирован с улучшенными функциями и новыми возможностями, включая ИИ-технологии. Однако, несмотря на обновления, несколько пользователей пожаловались на проблемы с зарядкой. Основная проблема заключается в том, что быстрая зарядка мощностью 45 Вт не работает должным образом: скорость зарядки нестабильна, а иногда процесс вообще прерывается и начинается заново. Эти жалобы были размещены в форумах сообщества Samsung и Reddit.

Некоторые пользователи заявляют, что зарядка занимает слишком много времени, несмотря на наличие подходящего зарядного устройства и кабеля с поддержкой 45 Вт. Даже если устройство показывает сообщение о «Super Charging 2.0», зарядка может прерываться, а подключение постоянно отсоединяется и подключается снова. Samsung уже выпустила первое обновление для Galaxy S25, но проблемы, судя по отзывам, еще не решены.

Samsung уже пообещала решить эту проблему в будущих обновлениях и рекомендовала пользователям использовать кабели 3А вместо 5А, чтобы улучшить стабильность зарядки.