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Опубликовано 18 февраля 2025, 23:03
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Пользователи Galaxy S25 пожаловались на медленную и нестабильную зарядку

Samsung пообещала решить проблему в будущих обновления
Пользователи смартфонов Galaxy S25 от Samsung столкнулись с техническими проблемами, касающимися зарядки устройств. Несмотря на обещанные улучшения в области искусственного интеллекта (ИИ) и других характеристик, новинка не обошлась без недостатков. После жалоб на качество камеры, теперь владельцы устройств сообщают о нестабильной и медленной зарядке, что вызывает недовольство среди пользователей.
Пользователи Galaxy S25 пожаловались на медленную и нестабильную зарядку
© Amanz

Galaxy S25 был анонсирован с улучшенными функциями и новыми возможностями, включая ИИ-технологии. Однако, несмотря на обновления, несколько пользователей пожаловались на проблемы с зарядкой. Основная проблема заключается в том, что быстрая зарядка мощностью 45 Вт не работает должным образом: скорость зарядки нестабильна, а иногда процесс вообще прерывается и начинается заново. Эти жалобы были размещены в форумах сообщества Samsung и Reddit.

Некоторые пользователи заявляют, что зарядка занимает слишком много времени, несмотря на наличие подходящего зарядного устройства и кабеля с поддержкой 45 Вт. Даже если устройство показывает сообщение о «Super Charging 2.0», зарядка может прерываться, а подключение постоянно отсоединяется и подключается снова. Samsung уже выпустила первое обновление для Galaxy S25, но проблемы, судя по отзывам, еще не решены.

Samsung уже пообещала решить эту проблему в будущих обновлениях и рекомендовала пользователям использовать кабели 3А вместо 5А, чтобы улучшить стабильность зарядки.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Samsung
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#Samsung Galaxy S25
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#зарядка