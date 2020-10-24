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Пользователи iPhone 12 рассказали о недостатках устройства
Они не нашли особых отличий между моделями iPhone 2019 и 2020 годов
Издание MacRumors поделилось материалом, в рамках которого пользователи iPhone 12 рассказали о недостатках устройства. По словам владельцев нового смартфона Apple, между моделями 2019 и 2020 годов выпуска нет заметных отличий.
В частности, владельцы не заметили разницы в фото и видео возможностях между устройствами прошлого и текущего года. Кроме того, по их словам, не особо изменилась и скорость функционирования сканера Face ID. Помимо прочего отмечается, что зарядное устройство, которое с легкостью во время презентации представители компании крепили к тыльной стороне смартфона, вживую прикрепляется на так просто.
Также владельцы новинки жалуются на непродолжительное время автономности устройства, что становится особенно очевидным при подключении к сетям пятого поколения.