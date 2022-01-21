Пользователи iPhone 13 начали массово жаловаться на изменение цвета экрана

Советы о том, что необходимо перезагрузить смартфон или сбросить настройки устройства до заводских, в этой ситуации оказались бесполезны. В свою очередь, Apple сообщила, что названная проблема не является аппаратной и порекомендовала обновить до последней версии ОС айфонов и все установленные на них приложения.

Если же все указанные рекомендации не эффективны, тогда остаётся одно — заменить телефон.