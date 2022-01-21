Пользователи iPhone 13 начали массово жаловаться на изменение цвета экрана

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Пользователи iPhone 13 начали массово жаловаться на изменение цвета экранаБаг можно исправить обновлением, но это не точно
Пользователи из Китая и нескольких других стран начали жаловаться на внезапное изменение цвета экранов в iPhone 13. Сообщается, что цвет экрана становится розовым и никакие действия с телефоном не помогают.
Советы о том, что необходимо перезагрузить смартфон или сбросить настройки устройства до заводских, в этой ситуации оказались бесполезны. В свою очередь, Apple сообщила, что названная проблема не является аппаратной и порекомендовала обновить до последней версии ОС айфонов и все установленные на них приложения.
Если же все указанные рекомендации не эффективны, тогда остаётся одно — заменить телефон.
Источник: IT Zine