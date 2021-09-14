Пользователи iPhone чаще меняют смартфон на новый с доплатой, пользователи Android — «донашивают» старый

Пользователи iPhone чаще меняют смартфон на новый с доплатой, пользователи Android — «донашивают» старыйВладельцы Android-мобильников нищие? Или просто в технике разбираются лучше?
Статистику использования б/у смартфонов раскрыли аналитики Consumer Intelligence Research Partners. Они изучили отличия в поведении владельцев б/у смартфонов iPhone и смартфонов на базе Android.
В расчёт брали решения пользователей спустя год после покупки смартфона — в таких случаях смартфон ещё остаётся актуальным и не изношенным, чтобы его можно было продавать, и не дешевеет до уровня бюджетных моделей, превращая продажу в нерентабельное занятие.
Продавать годовалые смартфоны не любят ни владельцы iPhone, ни Android — желающих выставлять объявление с такими моделями в обоих случаях оказалось менее 10%. А вот дальше начинаются существенные отличия. Например:
- Каждый третий владелец iPhone пользуется программами trade-in. То есть меняет подержанный смартфон с хорошем состоянии с доплатой на новейшую модель. Среди владельцев Android смартфонов такой подход практикует лишь один человек из десяти.
- Android-смартфоны гораздо чаще отправляются в утиль уже на второй год использования. Совокупное количество тех, кто разбил/потерял или сдал на утилизацию (не удивляйтесь, статистика по США, борьбы за экологию и всё такое) смартфоны на Android после первого года использования значительно больше, чем тех, кто поступил аналогичным образом с iPhone.
Остальная статистика отличается незначительно, но в среднем владельцы iPhone реже разбивают дисплей своих смартфонов. Зато владельцы б/у смартфонов на Android гораздо больше довольны автономностью своих гаджетов, а пользователи годовалых iPhone отмечают, что ёмкость аккумулятора ощутимо снизилась.
Остаётся только гадать, в чём причина тяги iPhone-пользователей к частому обновлению смартфонов: либо это привычка пользоваться всегда самой новой моделью смартфона, либо внушаемость по итогам красноречивых презентаций. А может это просто показатель того, что у владельцев Android-смартфонов не хватает денег, чтобы менять смартфоны так часто, как хотелось бы.