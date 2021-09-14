Пользователи iPhone чаще меняют смартфон на новый с доплатой, пользователи Android — «донашивают» старый

Статистику использования б/у смартфонов раскрыли аналитики Consumer Intelligence Research Partners. Они изучили отличия в поведении владельцев б/у смартфонов iPhone и смартфонов на базе Android.

В расчёт брали решения пользователей спустя год после покупки смартфона — в таких случаях смартфон ещё остаётся актуальным и не изношенным, чтобы его можно было продавать, и не дешевеет до уровня бюджетных моделей, превращая продажу в нерентабельное занятие.

Продавать годовалые смартфоны не любят ни владельцы iPhone, ни Android — желающих выставлять объявление с такими моделями в обоих случаях оказалось менее 10%. А вот дальше начинаются существенные отличия. Например:

Каждый третий владелец iPhone пользуется программами trade-in. То есть меняет подержанный смартфон с хорошем состоянии с доплатой на новейшую модель. Среди владельцев Android смартфонов такой подход практикует лишь один человек из десяти.