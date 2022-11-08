Пользователи iPhone начали жаловаться на «зелёный экран» после обновления до iOS 16.1

22:17, 08 ноября 2022
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Пользователи iPhone начали жаловаться на «зелёный экран» после обновления до iOS 16.1После этого смартфон можно выбросить
Часть пользователей iPhone 13 начали жаловаться на баг, после которого смартфон становится бесполезным. И начало происходить это после обновления до iOS 16.1.
Как отмечают пользователи, экран устройства внезапно становится зелёным, а смартфон не отвечает ни на какие действия. Появление «зелёного экрана» равносильно полному отказу работы и после этого пользоваться айфоном невозможно.
Если устройство на гарантии, его бесплатно обменяют на новый. Но ответа, в чём заключается ошибка и почему присходит, пока нет.
Ожидается, что ошибка будет исправлена в следующих обновлениях iOS.