Пользователи iPhone начали жаловаться на «зелёный экран» после обновления до iOS 16.1

Как отмечают пользователи, экран устройства внезапно становится зелёным, а смартфон не отвечает ни на какие действия. Появление «зелёного экрана» равносильно полному отказу работы и после этого пользоваться айфоном невозможно.

Если устройство на гарантии, его бесплатно обменяют на новый. Но ответа, в чём заключается ошибка и почему присходит, пока нет.

Ожидается, что ошибка будет исправлена в следующих обновлениях iOS.