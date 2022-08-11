Пользователи iPhone раскритиковали функцию отображения заряда батареи после её возвращения

Функция, которой долго не было в интерфейсе айфонов из-за «чёлки», появилась снова. Процент заряда батареи показывается в виде цифр, но в постоянно заполненной иконке аккумулятора.

По мнению части пользователей iPhone, такое отображение заряда не информирует, а вводит в заблуждение. Одним из критиков функции оказался генеральный директор китайской социальной сети Weibo Ван Гаофэй. «Кажется, что аккумулятор постоянно заряжен, это может ввести в заблуждение», — отметил руководитель.

Функция снова работает на iPhone 12, 13, iPhone X, но не поддерживается на iPhone 12 и 13 mini, iPhone 11 и iPhone XR.