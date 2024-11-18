Телефоны
Опубликовано 18 ноября 2024, 16:42
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Пользователи iPhone сообщили о странных голосах из своих смартфонов

Случай вызвал беспокойство о конфиденциальности и возможных багах
Владельцы iPhone начали жаловаться на странный феномен: из их устройств слышатся голоса, происхождение которых пока остается неясным. Эти сообщения вызвали волну обсуждений в интернете и усилили опасения пользователей относительно конфиденциальности данных и надежности обновлений iOS.
Пользователи iPhone сообщили о странных голосах из своих смартфонов

© Ferra.ru

Первый случай был описан на Reddit несколько дней назад. Пользователь рассказал, что услышал голос мужчины, словно говорящего по телефону, хотя никаких приложений на устройстве в тот момент не было открыто. Более того, в монологе упоминалась автомобильная авария. Через несколько дней другой пользователь поделился похожей историей: он слышал посторонние разговоры через свой iPhone, несмотря на то, что все приложения были закрыты.

Пока Apple не сделала официального заявления, пользователи пытаются самостоятельно найти объяснение происходящему. Многие предполагают, что причиной может быть баг в недавно выпущенной iOS 18. Некоторые даже высказывают экзотические теории, включая возможность воздействия угарного газа, вызывающего слуховые галлюцинации.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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