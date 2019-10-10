Пользователи китайских смартфонов отказываются обновлять свои устройства
Последние исследования показывают, фанаты каких именно производителей смартфонов меньше всего подвержены покупке новых устройств на постоянной основе. Важно отметить, что исследование проходило в Китае, а потому большая часть опрошенных использовала смартфоны местного производства. В связи с этим, к слову, в рейтинге отсутствуют устройства от Apple, либо Samsung.
На первом месте оказались фанаты линейки Huawei Mate, которые с большой неохотой меняют свои любимые мобильные телефоны на другие модели от производителя, либо его конкурентов. Далее идет линейка планшетных смартфонов от Xiaomi — Xiaomi Mi Max. К сожалению, новое поколение данной серии в 2019 году не увидела свет. На третьем месте снова Huawei, на этот раз с линейкой смартфонов Huawei P. Помимо вышеперечисленных серий смартфонов, в рейтинг также вошли Xiaomi Mi Note, Huawei Maimang, Xiaomi Mix, Redmi Note, Vivo Y и Vivo X.