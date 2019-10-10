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Сегодня 14:25

Пользователи китайских смартфонов отказываются обновлять свои устройства

Самые преданные фанаты своих устройств в стане Huawei
Производители все чаще стали выпускать по несколько флагманов в течение одного календарного года — так делает Huawei, подобным образом поступает и Samsung. Но если фанаты одних вендоров готовы менять свои смартфоны довольно-таки часто, то приверженцы других брендов очень редко меняют свои устройства на новые.

Последние исследования показывают, фанаты каких именно производителей смартфонов меньше всего подвержены покупке новых устройств на постоянной основе. Важно отметить, что исследование проходило в Китае, а потому большая часть опрошенных использовала смартфоны местного производства. В связи с этим, к слову, в рейтинге отсутствуют устройства от Apple, либо Samsung.

На первом месте оказались фанаты линейки Huawei Mate, которые с большой неохотой меняют свои любимые мобильные телефоны на другие модели от производителя, либо его конкурентов. Далее идет линейка планшетных смартфонов от Xiaomi — Xiaomi Mi Max. К сожалению, новое поколение данной серии в 2019 году не увидела свет. На третьем месте снова Huawei, на этот раз с линейкой смартфонов Huawei P. Помимо вышеперечисленных серий смартфонов, в рейтинг также вошли Xiaomi Mi Note, Huawei Maimang, Xiaomi Mix, Redmi Note, Vivo Y и Vivo X.

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