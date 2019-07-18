Пользователи массово переходят с iPhone на Android-смартфоны

По словам компании, она собрала данные о более чем 38 тыс человек, обменявших свои смартфоны с октября 2018 года, и в конечном итоге пришла к выводу, что удержание Apple пользователей снизилось на 15,2% по сравнению с мартом 2018 года. По словам BankMyCell, даже лояльность пользователей Samsung выше: только 7,7% пользователей Galaxy S9 перешли на iPhone, в то время как свой iPhone X на смартфон другого бренда обменяло 26% владельцев. Основываясь на данных других компаний, в дополнение к своим собственным выводам, BankMyCell заявила, что лояльность iPhone находится на историческом минимуме с 2011 года, составив 73% по сравнению с рекордным показателем в 92% в 2017 году.

Напомним, что буквально на днях стало известно, что во втором квартале 2019 года на iOS-устройства приходилось 36% проданных в США смартфонов, что на 2,4% меньше, чем в том же квартале прошлого года. Продажи телефонов на Android наоборот выросли на 2,5%, достигнув уровня в 61%.