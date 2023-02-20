Пользователи нашли проблемы в стабилизации камеры Samsung Galaxy S23 Ultra

Так, например, ряд пользователей сообщили о проблемах с функцией оптической стабилизации при фотосъёмке. По их словам, в данном режиме они наблюдали эффект стабилизации в виде слайд-шоу, которое не успевает за движением устройства.

Наиболее заметна данная проблема в условиях низкой освещенности, когда эффект стабилизации должен быть наиболее очевиден.

И хоть Samsung пока что не определила первопричину проблемы, ожидается, что компания выпустит обновление прошивки для её устранения. Отметим, что с апдейтом ОС на устройствах Samsung также стоит быть аккуратнее — у некоторых владельцев Galaxy S21 и Galaxy S22 обновление One UI 5.1 вызвало ускоренную разрядку аккумулятора.