Телефоны
Опубликовано 01 декабря 2025, 07:43
1 мин.

Пользователи назвали слишком высокой цену Realme GT 8 Pro в €1100 евро

Какой-то компромиссный получился флагман
Пользователи сочли цену Realme GT 8 Pro завышенной. Свежий опрос GSMArena показал, что флагман за €1100 готовы купить лишь 18,7% респондентов.
Пользователи назвали слишком высокой цену Realme GT 8 Pro в €1100 евро
© GSMArena

Остальные считают предложение слишком спорным: 32,4% назвали цену неоправданной, еще 26,4% отметили, что на рынке есть более интересные флагманы за те же деньги. Часть участников жаловалась на «сырой» софт (4,5%) и слабую начинку по их меркам (3,7%).

Хотя GT 8 Pro предлагает мощный Snapdragon 8 Elite Gen 5, большой аккумулятор на 7000 мАч и 6,79-дюймовый OLED-дисплей 1440p с частотой 144 Гц, детали конфигурации вызывают вопросы.

Пользователи назвали слишком высокой цену Realme GT 8 Pro в €1100 евро
© GSMArena

Экран не LTPO, так что диапазон частот ограничен. Разъем USB-C здесь формата 2.0 — для флагмана это уже архаично. Камеры тоже критикуют: стабилизация не впечатляет, а сверхширик и фронталка далеки от уровня топовых конкурентов.

Главная претензия — ощущение компромиссности. За сумму в €1100 пользователи хотят устройство без слабых мест, поэтому многие советуют подождать снижения цены.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Realme
,
#смартфон
,
#флагман