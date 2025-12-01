Пользователи назвали слишком высокой цену Realme GT 8 Pro в €1100 евро

Остальные считают предложение слишком спорным: 32,4% назвали цену неоправданной, еще 26,4% отметили, что на рынке есть более интересные флагманы за те же деньги. Часть участников жаловалась на «сырой» софт (4,5%) и слабую начинку по их меркам (3,7%).

Хотя GT 8 Pro предлагает мощный Snapdragon 8 Elite Gen 5, большой аккумулятор на 7000 мАч и 6,79-дюймовый OLED-дисплей 1440p с частотой 144 Гц, детали конфигурации вызывают вопросы.