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Пользователи новых флагманских iPhone жалуются на "чертовщину", которую фотографируют их смартфоны
Who you gonna call?
Владельцы нового поколения iPhone массово делятся проблемными снимками с камеры устройств. Дело в том, что на фотографиях проявляются светящиеся фрагменты, которые не присутствуют в реальной жизни, похожие на призраков.
Чаще всего проблема активируется в ночное время или при использовании камеры напротив света. Жалобы со стороны пользователей начали появляться еще с первых дней продаж и не прекращаются по сей день.Отмечается, что такой же эффект присущ обычным фотоаппаратам, когда фотограф применяет специальный фильтр на объектив. Однако если в случае с фильтром на объективе фотоаппарата проблема решается банальным снятием фильтра, то с iPhone не все так просто.
Инсайдеры считают, что проблема находится в аппаратной конструкции iPhone 11. На данный момент компания не отреагировала на масштабную проблему в камере новых смартфонов.
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