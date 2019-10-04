Пользователи новых флагманских iPhone жалуются на "чертовщину", которую фотографируют их смартфоны

Чаще всего проблема активируется в ночное время или при использовании камеры напротив света. Жалобы со стороны пользователей начали появляться еще с первых дней продаж и не прекращаются по сей день.Отмечается, что такой же эффект присущ обычным фотоаппаратам, когда фотограф применяет специальный фильтр на объектив. Однако если в случае с фильтром на объективе фотоаппарата проблема решается банальным снятием фильтра, то с iPhone не все так просто.