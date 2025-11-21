Пользователи оказались готовы переплатить, лишь бы в смартфоне был чип Snapdragon

По данным исследования, пользователи в среднем готовы переплатить около 16%, а предпочтение Snapdragon по популярности превышает конкурентов в три раза.

При этом 84% участников считают Qualcomm лидером рынка мобильных процессоров. Хотя масштаб выборки не раскрывается, даже такие цифры создают неприятную ситуацию для Samsung.

Напомним, что компания планирует существенно сократить расходы на чипы и активнее продвигать собственный Exynos 2600 в линейке Galaxy S26.

Правда, переход осложняет контракт с Qualcomm. Дело в том, что Samsung обязана использовать Snapdragon 8 Elite Gen 5 минимум в 75% глобальных поставок новых флагманов.

Несмотря на улучшения в Exynos 2600, компании ещё предстоит вернуть доверие пользователей, которые продолжают воспринимать Snapdragon как «эталон» Android-производительности.