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Пользователи по всему миру жалуются на слишком быстрый разряд iPhone
По всей видимости, виновато собственное приложение Apple
Как стало известно, пользователи по всему миру жалуются на слишком быстрый разряд iPhone. Судя по всему, проблема связана с работой фирменного приложения Apple.
Интернет-издание MacRumors опубликовало материал, в котором говорится о жалобе со стороны “сотен” пользователей, причем как самых новых, так и более старых моделей iPhone. При этом важно отметить, что большая часть “проблемных” телефонов работают на базе самой актуальной версии iOS - iOS 13.5.1.
Что же до причины такого странного “поведения” смартфонов, то, судя по всему, виной быстрого разряда iPhone стало приложение Apple Music. Самое интересное, что многие пользователи, столкнувшиеся с проблемой, при этом отмечают, что никогда и не пользовались данным приложением.
К сожалению, сама Apple пока не предприняла никаких попыток по устранению неполадки, в связи с чем мы можем посоветовать лишь следующий набор действий:
- Принудительно закрыть приложение Music
- Перезагрузить iPhone
- Удалить Music и установить приложение заново
- Выключить автоматические загрузки в настройках (Настройки --> Музыка --> Автоматические загрузки)
- Отключить обновления контента в фоновом режиме (Настройки --> Основные --> Обновление контента --> Музыка (отключить))
- Отключить использование мобильный интернет (Настройки --> Музыка --> Сотовая связь)
- Отменить все загрузки в медиатеке