Пользователи по всему миру жалуются на слишком быстрый разряд iPhone

Интернет-издание MacRumors опубликовало материал, в котором говорится о жалобе со стороны “сотен” пользователей, причем как самых новых, так и более старых моделей iPhone. При этом важно отметить, что большая часть “проблемных” телефонов работают на базе самой актуальной версии iOS - iOS 13.5.1.

Что же до причины такого странного “поведения” смартфонов, то, судя по всему, виной быстрого разряда iPhone стало приложение Apple Music. Самое интересное, что многие пользователи, столкнувшиеся с проблемой, при этом отмечают, что никогда и не пользовались данным приложением.