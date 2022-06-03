Пользователи признались в большей любви к iPhone SE и iPhone 6S Plus, чем к новым моделям

Так, на первом месте списка разместился бюджетный iPhone SE. Причём речь идёт об оригинальной модели, вышедшей ещё в 2016 году. У устройства 97,99% положительных отзывов.

Второе место, внезапно, досталось достаточно свежей модели iPad — iPad Air 2022. Но в то же время на третьем месте опять разместился «старичок» в лице iPhone 6 Plus. Им довольны 97,18% владельцев.