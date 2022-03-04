Пользователи проголосовали за функции, которые хотели бы вернуть в смартфоны

Первое место досталось съёмным аккумуляторам. Пользователи хотели бы, чтобы такие батареи вернулись в смартфоны, — 36% голосов. Это объяснили удобством такой функции и возможностью замены батареи в любой момент и возвращением к работе устройства без посещения серийного центра.

На втором месте слот карт памяти microSD — 23% голосов. По мнению респондентов, эти карты избавляют от хранения данных на облачных сервисах и спасают информацию в случае поломки устройства.

Третье место получил аудиопорт 3,5 мм, эта функция набрала 22,8% голосов. По словам участников опроса, с помощью этого аудиовыхода можно слушать музыку через проводные наушники и не тратить время на зарядку беспроводных.