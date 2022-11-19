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18:23, 19 ноября 2022
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Пользователи проголосовали за возвращение телефонов BlackBerry

За это высказались 40% опрошенных

Портал Android Authority провёл опрос среди своих читателей, в результате которого выяснилось, возвращения на рынок каких брендов мобильных телефонов они бы хотели.

Пользователи проголосовали за возвращение телефонов BlackBerry

Оказалось, что больше всего респонденты хотели бы возвращения кнопочных смартфонов канадской компании BlackBerry, за это проголосовали 40% опрошенных. Продукты этого бренда отличались высокой производительностью и подходом к безопасности пользователей.

На втором месте — смартфоны LG. За этот бренд проголосовали 34% пользователей. В прошлом году компания прекратила выпускать смартфоны. Отмечается, что пользователи помнят об отличном звуке в устройствах LG. Отличались смартфоны южнокорейского производителя и благодаря реализованным в них необычным идеям. Например, LG Wing — смартфон с поворотным основным экраном.

Также участники опроса проголосовали за возвращение смартфонов компаний Essential и Palm — 8% и 7% соответственно. Остальные хотели бы возвращения Microsoft Lumia, HTC, Nextbit и линейки Nexus от Google.

Источник фото:Engadget.com
Источник:Android Authority
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