Пользователи проголосовали за возвращение телефонов BlackBerry

Оказалось, что больше всего респонденты хотели бы возвращения кнопочных смартфонов канадской компании BlackBerry, за это проголосовали 40% опрошенных. Продукты этого бренда отличались высокой производительностью и подходом к безопасности пользователей.

На втором месте — смартфоны LG. За этот бренд проголосовали 34% пользователей. В прошлом году компания прекратила выпускать смартфоны. Отмечается, что пользователи помнят об отличном звуке в устройствах LG. Отличались смартфоны южнокорейского производителя и благодаря реализованным в них необычным идеям. Например, LG Wing — смартфон с поворотным основным экраном.

Также участники опроса проголосовали за возвращение смартфонов компаний Essential и Palm — 8% и 7% соответственно. Остальные хотели бы возвращения Microsoft Lumia, HTC, Nextbit и линейки Nexus от Google.