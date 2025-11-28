Пользователи смартфонов Apple и Realme в России оказались самыми преданными бренду

Согласно исследованию, 52% россиян, сменивших смартфон в 2025 году, выбрали новое устройство того же производителя. Этот показатель на 10% превысил результаты прошлого года. Лидером по лояльности остается Apple: 79% пользователей iPhone при обновлении устройства снова выбирают технику этой марки.

Наибольший рост преданности бренду зафиксирован у Realme. За год доля пользователей, остающихся в экосистеме этого производителя при замене смартфона, выросла в четыре раза — с 17% до 69%. Аналитики связывают это с укреплением позиций бренда на российском рынке, где его доля достигла 14% в штучном выражении.

Xiaomi занимает третье место с показателем 60% лояльных пользователей, что на 19% выше прошлогоднего значения. Samsung также показал рост — 43% против 37% в 2024 году.

Среди сменивших производителя устройства пользователи Apple, Realme и Samsung чаще всего переходили на Xiaomi, а владельцы Xiaomi — на Apple.