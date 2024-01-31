Пользователи стали намного чаще покупать устройства линейки Google Pixel

В IV квартале доходы компании выросли на 13% по сравнению с прошлым годом, достигнув $86.31 млрд.

Особенно интересно, что сегмент подписок, платформ и устройств, в который входят Android, смартфоны Pixel, планшеты, умные часы и беспроводные наушники, показал рост на 22.7% по сравнению с IV кварталом 2022 года.

Этот рост подтверждает, что продажи Pixel, включая недавно выпущенную серию Pixel 8, были особенно успешными в последние несколько месяцев.

Кроме того, облачные сервисы Google также продемонстрировали сильные результаты, с ростом доходов на 25.7%.

Несмотря на общий успех, акции Alphabet упали в цене после публикации отчета из-за того, что доходы от рекламы оказались ниже ожиданий Wall Street.